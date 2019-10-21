Güçlü ve 5 kameralı: Huawei Nova 5z tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Nova 5z, Huawei için aslında büyük bir önem, büyük bir mesaj taşıyor. Zira bildiğiniz üzere Huawei Mate 30 Pro ile başlayan Huawei telefonların Google servisleri engeli şirketi farklı işletim sistemi arayışına itti. Bu arayışın meyvesi olarak da Huawei kendi el emeği göz nuru işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı. Ancak tüm bunlara rağmen şirket, Android’li akıllı telefon üretmeye de devam etti. Bu devam kararının en önemli üyelerinden biri de bugün tanıtılan Huawei Nova 5z oldu.

HUAWEİ NOVA 5Z ÖZELLİKLERİ



Nova 5z, tasarım olarak Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor’un Honor 20 modeline ve Nova 5z’nin kardeş modeli Nova 5i Pro’ya oldukça benziyor. Cihazın arka kamera tasarımının ise Mate 20 Pro’dan esinlenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Eğer çentiklerle ve yukarıdan pıt diye inip pıt diye çıkan pop-up kameralara karşıysanız Nova 5z sizi oldukça mutlu edecektir. Zira bu cihazın ekranının sadece sol üst köşesinde tıpkı Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde olduğu gibi bir kamera deliği yer alıyor. Bunun dışında ekranın herhangi bir yerinde girinti ya da çıkıntı yer almıyor. Bu açıdan düşünürsek Huawei Nova 5z oldukça iyi bir ekran/kasa oranına sahip.