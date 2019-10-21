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Güçlü ve 5 kameralı: Huawei Nova 5z tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 21.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Huawei, Nova 5, Nova 5 Pro gibi Android’li akıllı telefonlarının yanına yeni bir üye daha ekledi. Huawei Google servisleri engeline rağmen Android kullanan, güçlü Kirin işlemcili ve 5 kameralı Huawei Nova 5z’nin duyurusunu yaptı. İşte Huawei’nin yeni orta seviye telefonu Huawei Nova 5z’nin özellikleri ve fiyatı!

Güçlü ve 5 kameralı: Huawei Nova 5z tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Nova 5z, Huawei için aslında büyük bir önem, büyük bir mesaj taşıyor. Zira bildiğiniz üzere Huawei Mate 30 Pro ile başlayan Huawei telefonların Google servisleri engeli şirketi farklı işletim sistemi arayışına itti. Bu arayışın meyvesi olarak da Huawei kendi el emeği göz nuru işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı. Ancak tüm bunlara rağmen şirket, Android’li akıllı telefon üretmeye de devam etti. Bu devam kararının en önemli üyelerinden biri de bugün tanıtılan Huawei Nova 5z oldu.

HUAWEİ NOVA 5Z ÖZELLİKLERİ

Nova 5z, tasarım olarak Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor’un Honor 20 modeline ve Nova 5z’nin kardeş modeli Nova 5i Pro’ya oldukça benziyor. Cihazın arka kamera tasarımının ise Mate 20 Pro’dan esinlenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Eğer çentiklerle ve yukarıdan pıt diye inip pıt diye çıkan pop-up kameralara karşıysanız Nova 5z sizi oldukça mutlu edecektir. Zira bu cihazın ekranının sadece sol üst köşesinde tıpkı Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde olduğu gibi bir kamera deliği yer alıyor. Bunun dışında ekranın herhangi bir yerinde girinti ya da çıkıntı yer almıyor. Bu açıdan düşünürsek Huawei Nova 5z oldukça iyi bir ekran/kasa oranına sahip.

HUAWEİ NOVA 5Z TEKNİK ÖZELLİKLER

Huawei Nova 5z’nin kalbine giriş yapalım biraz da. Android’li akıllı telefonun tam kalbinde Huawei üretimi orta seviye Kirin 810 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye modele göre 6GB RAM ve 8GB RAM eşlik ediyor. Bu açıdan Huawei’nin günümüz üst seviye akıllı telefon standartlarında bir RAM seçeneği sunduğunu söylemek mümkün. Tabi bu RAM değerlerine de yine modele göre 64GB ve 128GB depolama seçeneği sunuluyor. Lafı fazla uzatmadan ve sizi de çok bekletmeden Huawei Nova 5z’nin teknik özelliklerini şöyle bir sıralayalım:

6.26 inç büyüklüğünde DCI-P3 renk gamı desteğine sahip Full HD+ IPS bir ekran

7 nm Kirin 810 işlemci/ modele göre 6GB veya 8GB RAM desteği

Yine modele göre 64GB ve 128GB depolama seçeneği

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel çözünürlüğünde + f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde + yine f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere 3 arka kamera

nanoSD kart desteği

20W hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerinde bir batarya

USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve Wİ-Fi 802.1.ac, Bluetooth 5.0 desteği

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği

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HUAWEİ NOVA 5Z FİYATI

Gelelim fasulyenin faydalarına. Huawei Nova 5z’nin 6GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip modeli 226 dolardan, 8GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip modeli ise 255 dolardan satışa çıkacak. Nova 5 ailesinin yeni üyesi Huawei tarafından ön siparişe açıldı bile. Telefon 1 Kasım’da ise teknoloji marketlerin raflarında olacak. Ancak Nova 5z’nin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

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Huawei Nova 5z fiyatı

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