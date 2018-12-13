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Guinness dünya rekorları kitabına adını yazmış sıra dışı 10 kadın

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 13.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Her kadın kendi yolunda eşsiz ve güzeldir ancak bazıları belli konularda diğerlerini geride bırakmayı başarmış ve Guinness dünya rekorları kitabına isimlerini yazdırmışlardır.

Guinness dünya rekorları kitabına adını yazmış sıra dışı 10 kadın

1) En ince bele sahip kadın

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İsveçli 27 yaşındaki Pixee Fox, Roger Rabbit'in karısına dönüşebilmekl için 250 bin dolar harcadı. Göğüs büyütme dahil olmak üzere birçok estetik operasyon geçirdi ve hepsinden önemlisi Pixee, belini 16 inç kadar ince yapabilmek için 6 alt kaburgasını aldırdı. Daha sonra bir göz operasyonuna girdi ve şimdi mavi yerine yeşil gözlere sahip.

2) En güçlü kadın

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Polonyalı atlet Aneta Florczyk, dünyanın en güçlü kadınlarından biridir. Aneta 500 kg'dan fazla ağırlık kaldırabiliyor ama bunu farklı ve değişik bir yolla yaparak isimini Guinness kitabına bu şekilde yazdırıyor. Aneta Florczyk rekorunda 2 dakikada 12 yetişkin adamı kaldırdı.

3) En esnek kemikli kadın

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Dünyanın en çevik kadını olan Zlata (gerçek adı Julia Gunthel'dir), esnekliğiyle ünlüdür. Zlata çok sıra dışı bir rekorun kaydını tutuyor. Julia daha önce sadece boynunu bükerek 12 saniyede 3 balon patlatmayı başardı. Ama en ilginç olan şey, Zlata'nın doğuştan böyle olması ve tendonlarının inanılmaz derecede esnek olması.

4) En çok dövmeye sahip kadın

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Amerikalı Julia Gnuse’in "Resimli Hanım" adlı bir takma adı var. Julia vücudunun % 95'i dövmelerle kaplı olmasıyla ünlü. Aslında genç kadın geçirdiği bir cilt hastalığı nedeniyle onları örtmek için dövme yaptırmaya başlamıştı.

5) En yaşlı jimnastikçi kadın

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Alman 92 yaşındaki Johanna Quaas Guinness Rekorlar Kitabı'na en yaşlı kadın jimnastikçi olarak girmeyi başardı. Bu yaşta, mat üzerinde sadece klasik bir program yapmıyor, aynı zamanda paralel çubuklarda çok zor jimnastik hareketlerini de gerçekleştiriyor.

Johanna geçen sene Berlin'de düzenlenen bir turnuvada yeni bir rekor kırdı ve görenleri hayrete düşürdü.

6) Topuklu ayakkabı ile maraton koşan kadın

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Amerikalı eski dansçı Irene Sewell, yüksek topuklu ayakkabı giyerek maraton koşusuyla dünya rekoru kırdı. Irene topuklu ayakkabısıyla 7 saat 43 km koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'nın sayfalarında yerini aldı.

7) Dünyanın en kısa kadını

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Hintli genç kadın Jyoti Amge, Guinness rekorlar kitabında dünyanın en kısa kadını olma kaydını tutuyor. 63 cm boya sahip olan Jyoti, akhondroplazya denilen genetik bir hastalıktan dolayı bu kadar kısa boya sahip.

8) Dünyanın en uzun kadını

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1972 doğumlu Yao, hipofiz bezindeki tümör nedeniyle devasa bir hastalık geçirdi ve 15 yaşına geldiğinde 2 metreyi aşan boya ulaşmıştı.

9) En genç Nobel Barış Ödülü'ne sahip kadın

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10 Ekim 2014'te Yousafzai, çocukların ve gençlerin bastırılmasına karşı ve bütün çocukların eğitim hakkı için yaptığı mücadelesinde 17 yaşındayken en genç Nobel ödülüne sahip olan kişi oldu.

10) Dünyanın en yaşlı kadını

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122 yaşında olan Jeanne Louise Calment dünyanın en yaşlı kadını olarak belirlenerek Guinness rekorlar kitabına adını yazdırdı.

**Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını

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Guinness Dünya Rekorları'na göre Annie Hawkins Turner, dünyadaki en büyük doğal göğüslere sahiptir.


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Guinness kadın sıradışı

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