Guinness dünya rekorları kitabına adını yazmış sıra dışı 10 kadın

1) En ince bele sahip kadın

İsveçli 27 yaşındaki Pixee Fox, Roger Rabbit'in karısına dönüşebilmekl için 250 bin dolar harcadı. Göğüs büyütme dahil olmak üzere birçok estetik operasyon geçirdi ve hepsinden önemlisi Pixee, belini 16 inç kadar ince yapabilmek için 6 alt kaburgasını aldırdı. Daha sonra bir göz operasyonuna girdi ve şimdi mavi yerine yeşil gözlere sahip.

2) En güçlü kadın

Polonyalı atlet Aneta Florczyk, dünyanın en güçlü kadınlarından biridir. Aneta 500 kg'dan fazla ağırlık kaldırabiliyor ama bunu farklı ve değişik bir yolla yaparak isimini Guinness kitabına bu şekilde yazdırıyor. Aneta Florczyk rekorunda 2 dakikada 12 yetişkin adamı kaldırdı.

3) En esnek kemikli kadın

Dünyanın en çevik kadını olan Zlata (gerçek adı Julia Gunthel'dir), esnekliğiyle ünlüdür. Zlata çok sıra dışı bir rekorun kaydını tutuyor. Julia daha önce sadece boynunu bükerek 12 saniyede 3 balon patlatmayı başardı. Ama en ilginç olan şey, Zlata'nın doğuştan böyle olması ve tendonlarının inanılmaz derecede esnek olması.

4) En çok dövmeye sahip kadın

Amerikalı Julia Gnuse’in "Resimli Hanım" adlı bir takma adı var. Julia vücudunun % 95'i dövmelerle kaplı olmasıyla ünlü. Aslında genç kadın geçirdiği bir cilt hastalığı nedeniyle onları örtmek için dövme yaptırmaya başlamıştı.