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  4. Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı! Gerçek ise bambaşka çıktı

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı! Gerçek ise bambaşka çıktı

04.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den 63 yaşındaki Diana Armstorng, bir çift eldeki en uzun tırnağın sahibi olarak Guinness Dünya Rekorlar'ını kazandı. En son 1997 yılında tırnak makası kullanan Armstrong, rekoruna ilişkin detayları ve bunun ardındaki hikayeyi anlattı.

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı! Gerçek ise bambaşka çıktı

1997 yılından beri tırnaklarını kesmeyen ABD'den 63 yaşındaki Diana Armstrong, bir çift elde bulunan en uzun tırnağa asahip kadın olarak Guinness Dünya Rekorları'nı kazandı. Yaşlı kadın tırnaklarının ardında yatan hikayeyi ve rekorunu anlattı. Diana'nın en uzun tırnağı sağ baş parmağında ve yaklaşık 1,4 metre uzunluğunda. En kısa tırnağının uzunluğu ise 109 santimetre.

YEMİN ETTİ

rekor

16 yaşındaki kızı Latisha, uykusundayken astım krizinden hayatını kaybedince, Diana tırnaklarını kesmeyi bıraktı. Çünkü Latisha, düzenli olarak annesinin tırnaklarına manikür yapan kişiydi. O öldükten sonra, Armstrong onları bir daha asla kesmeyeceğine yemin etti.

''YENİDEN YAŞIYORMUŞUM GİBİ''

guinness

“Ne zaman onları kesmeyi düşünsem, sanki o kederi yeniden yaşıyormuşum gibi içimi ürpertiyordu. Bunu tekrar yaşamak istemedim, bu yüzden onları uzattım. Onu bana yakın tutmak gibi hissettirdi" diyerek durumu açıkladı.

ARTIK ARABA SÜRMÜYOR

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Armstorng, tırnaklarını uzatmaya başladığında bir rekor hedefi yoktu. Bu sebeple kendisini eleştiren insanları ne yaşadığını bilmeden insanları yargılamamaya davet ettiğini söyledi. Uzun tırnakları bazı basit işleri oldukça zor hale getirse de, Armstrong bunu ayaklarını kullanarak çözebildiğini anlattı. Ancak araba sürmek gibi zorlu işlerden tamamen vazgeçtiğini söyledi.

ZORLU BİR MANİKÜR SÜRECİ VAR

manikür

Manikür yaptırma sürecinin de karmaşık bir süreç olduğunu söyleyen Armstrong, her dört ila beş yılda bir tırnak salonuna gittiğini, yapılan işlemler için yaklaşık 15 ila 20 şişe oje ve bir ağaç işleme aleti gerektiğini anlattı. Hatta torunlarının, parlak desenler ve tasarımlarla tırnaklarını renklendirmeye bayıldığını da ekledi.


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