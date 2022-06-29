Guinness Rekorlar Kitabına girdi! Orta parmağıyla tam 130 kilogram ağırlık kaldırdı

Bir mağaza müdürü olarak çalışan 48 yaşındaki Steve Keeler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. 10 yıl öncesinde tek parmağıyla 122.2 kilo ağırlık kaldıran adam rekortmen olmuştu. Aradan geçen yıllarda antremanlarını arttıran Keeler, önceki rekorunu 7.8 kilo daha geliştirerek orta parmağıyla tam 130 kilo kaldırdı.
“İNANILMAZ DERECEDE ACI VERİCİYDİ”
Rekoru yeniden kırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Keeler, “İnanılmaz decede acı vericiydi. Ancak parmaklarımın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı buldum. Bu sadece biraz eğleneceğimi ve fazla ciddiye alacak bir şey olmadığını düşündüğüm bir şeydi. Bu bir karantina projesiydi, torunlara anlatacak bir şeydi.Dövüş sanatları, bu kadar güçlü ellerime ve kaldırmaya dayanacak yüksek acı eşiğine sahip olmamın nedenidir” dedi.
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