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Guinness Rekorlar Kitabına girdi! Orta parmağıyla tam 130 kilogram ağırlık kaldırdı

29.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki Steve Keeler, orta parmağıyla sekiz saniye boyunca 130 kilogram ağırlığı kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Keeler on yıl öncesinde tek parmakla kaldırılan en çok ağırlık rekorunu geliştirdiği videosu sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Bir mağaza müdürü olarak çalışan 48 yaşındaki Steve Keeler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. 10 yıl öncesinde tek parmağıyla 122.2 kilo ağırlık kaldıran adam rekortmen olmuştu. Aradan geçen yıllarda antremanlarını arttıran Keeler, önceki rekorunu 7.8 kilo daha geliştirerek orta parmağıyla tam 130 kilo kaldırdı.

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“İNANILMAZ DERECEDE ACI VERİCİYDİ”

Rekoru yeniden kırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Keeler, “İnanılmaz decede acı vericiydi. Ancak parmaklarımın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı buldum. Bu sadece biraz eğleneceğimi ve fazla ciddiye alacak bir şey olmadığını düşündüğüm bir şeydi. Bu bir karantina projesiydi, torunlara anlatacak bir şeydi.Dövüş sanatları, bu kadar güçlü ellerime ve kaldırmaya dayanacak yüksek acı eşiğine sahip olmamın nedenidir” dedi.
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