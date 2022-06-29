Guinness Rekorlar Kitabına girdi! Orta parmağıyla tam 130 kilogram ağırlık kaldırdı

Rekoru yeniden kırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Keeler, “İnanılmaz decede acı vericiydi. Ancak parmaklarımın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı buldum. Bu sadece biraz eğleneceğimi ve fazla ciddiye alacak bir şey olmadığını düşündüğüm bir şeydi. Bu bir karantina projesiydi, torunlara anlatacak bir şeydi.Dövüş sanatları, bu kadar güçlü ellerime ve kaldırmaya dayanacak yüksek acı eşiğine sahip olmamın nedenidir” dedi.