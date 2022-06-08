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  4. 30 yıldır tırnaklarını uzatıyor! Görenler şaşkına dönüyor

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor! Görenler şaşkına dönüyor

08.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Indiana, Gary'den Cordelia Adams, 32 yıldır uzun tırnaklara sahip. En uzun tırnağının 40 cm'den uzun olduğunu söyleyen kadın, yıllarca uzun tırnaklara sahip olduğu için onlarla işlerini görebilmeye alıştığını söyledi. Birçok şey için parmak uçlarını yerine eklemlerini kullanan Cordelia, tırnaklarını çok sevdiğini söyledi.

59 yaşındaki Cordelia Adams, annesi uzun tırnaklarını çok sevdiği için 1989'da onları uzatmaya başladı. Şimdi tırnaklarının çoğu 30 cm'den uzun olan Cordelia, elleriyle yapacağı bir çok iş için parmak uçlarını değil parmak eklemlerini kullandığını ve buna alıştığını söyledi.

KENDİSİ DE BİR TIRNAK TASARIMCISI

Kendisi de bir tırnak tasarımcısı olan kadın, tırnaklarının bakımıyla kendisinin ilgilendiğini ve onların sağlam kalmasını sağlayıp güzel bir görünüm kazandırmayı sevdiğini belirtti. Bazı tasarımları yıllarca tırnaklarını süsledi. Cordelia, tırnaklarını yalnızca 30 cm'de sabit tutabilmek için ara ara kestiğini belirtti ve sebep olduklarını tüm zorluklara rağmen onları sevdiğini söyledi.

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SOSYAL MEDYADA SORULARI YANITLIYOR

nail

Sosyal medya hesabında birçok takipçisi olan Cordelia, tırnaklarıyla övünmeyi ve insanların sorularını yanıtlamayı seviyor. Her ne kadar yorumların çoğu olumsuz olsa da, birçok soruyu bir bir yanıtladığının söyleyen kadın, bundan keyif alıyor.

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