Müge Anlı'ya rakip olmuştu, ekran ömrü kısa sürdü! Fox TV'deki Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı final yapıyor

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

FOX'TAN FİNAL KARARI

MedyaRadar’ın haberine göre FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı ekrana veda ediyor. Kanal yönetimi, reytinglerde istenilen başarının gelmemesi üzerine programı sonlandırma kararı aldı.

SON KEZ EKRANDA OLACAK

Ekran hayatına iddialı başlayan program 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak. Programdaki başarısıyla kısa sürede gündüz kuşağında önemli bir yer edinen Fulya Öztürk yeniden habere ve sahalara dönme kararı almış, Fulya Öztürk’ün bu kararı sonrası, FOX TV’deki yeri ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye emanet edilmişti.



