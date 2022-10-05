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Müge Anlı'ya rakip olmuştu, ekran ömrü kısa sürdü! Fox TV'deki Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı final yapıyor

05.10.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ve Serap Paköz'ün karşısına rakip olan Esra Ezmeci'nin programı ekrana veda ediyor. FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı için final kararı alındı. Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu program Fulya Öztürk'ün yerine gelmişti.

Müge Anlı'ya rakip olmuştu, ekran ömrü kısa sürdü! Fox TV'deki Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı final yapıyor

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

FOX'TAN FİNAL KARARI

MedyaRadar’ın haberine göre FOX ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programı ekrana veda ediyor. Kanal yönetimi, reytinglerde istenilen başarının gelmemesi üzerine programı sonlandırma kararı aldı.

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SON KEZ EKRANDA OLACAK

Ekran hayatına iddialı başlayan program 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak. Programdaki başarısıyla kısa sürede gündüz kuşağında önemli bir yer edinen Fulya Öztürk yeniden habere ve sahalara dönme kararı almış, Fulya Öztürk’ün bu kararı sonrası, FOX TV’deki yeri ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye emanet edilmişti.

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