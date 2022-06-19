Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir?

Gül Masalı dizisi, 19 Haziran Pazar akşamı ekranlarda yerini aldı. Dizinin yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar üstleniyor. Yönetmenliği ise Sadullah Şentürk'e ait. Peki Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

GÜL MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta'da başladı. Dizinin çekimleri sonrasında İtanbul Beşiktaş, Galata gibi semtlerde devam etti.

GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Gülper Özdemir

Erdem Kaynarca

Sarp Can Köroğlu

Bülent Düzgünoğlu

Gülçin Hatıhan

Arif Pişkin

Ayşenil Şamlıoğlu

Suat Sungur

Sait Genay



