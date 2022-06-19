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Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir?

19.06.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Gül Masalı, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncularıyla seyircilerle buluşuyor. Bununla birlikte dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Dizinin senaryosu Aybars Bora Kahyaoğlu tarafından kaleme alınıyor. Peki Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir?

Gül Masalı dizisi, 19 Haziran Pazar akşamı ekranlarda yerini aldı. Dizinin yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar üstleniyor. Yönetmenliği ise Sadullah Şentürk'e ait. Peki Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

GÜL MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta'da başladı. Dizinin çekimleri sonrasında İtanbul Beşiktaş, Galata gibi semtlerde devam etti.

Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor?

GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Gülper Özdemir
Erdem Kaynarca
Sarp Can Köroğlu
Bülent Düzgünoğlu
Gülçin Hatıhan
Arif Pişkin
Ayşenil Şamlıoğlu
Suat Sungur
Sait Genay


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