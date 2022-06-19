Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir?

Gül Masalı dizisi, 19 Haziran Pazar akşamı ekranlarda yerini aldı. Dizinin yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar üstleniyor. Yönetmenliği ise Sadullah Şentürk'e ait. Peki Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları kimdir? Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta'da başladı. Dizinin çekimleri sonrasında İtanbul Beşiktaş, Galata gibi semtlerde devam etti.
Gülper Özdemir
Erdem Kaynarca
Sarp Can Köroğlu
Bülent Düzgünoğlu
Gülçin Hatıhan
Arif Pişkin
Ayşenil Şamlıoğlu
Suat Sungur
Sait Genay
Okuyucu Yorumları 0 yorum