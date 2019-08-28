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Gülben Ergen'den Ömür Gedik'e 'kısa şort' cevabı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 'Bazı kadınların şortlarının boyu ayıp sınırını aşmış durumda' diyen Ömür Gedik'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

Gülben Ergen'den Ömür Gedik'e 'kısa şort' cevabı

Sinema yazarı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda..." dedi. Kısa sürede tepki çeken paylaşıma bir sert eleştiri de Gülben Ergen'den geldi.

"BİLEREK YAPIYORLAR"

Ömür Gedik, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

"KİM KİMİ DÜZELTECEK"

Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular? Kıyafet seçimini neye ne kadar anlatır? Neden tene bakar insanlar? Neden bez parçası kadardır 'namus' neden yargılar kadın kadını özellikle? Her gün bir kadın ölüyor bu ülkede. Daha yeni öldü hem de kızının gözleri önünde kanlar içerisinde! Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"

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gülben ergen ömür gedik şort

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