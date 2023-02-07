Gülben Ergen deprem sonrası isyan etti! "Sabah 100 liraya aldığımız battaniyeler şu an..."

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen depremlerin ardından, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altlarına ulaşılmaya çalışılırken bir yandan da soğuk hava koşullarından dışarıda kalan vatandaşa ülkenin dört bir yanından yardım gönderilmeye çalışılıyor.

Krizi fırsata çeviren kişilere ise tepki var. Son olarak Gülben Ergen bu konuda bir paylaşım yaptı ve isyan etti.

Şarkıcı Gülben Ergen "Sabah 100 liraya aldığımız battaniyeler şu an 200 lira haram zıkkım olur size bu fırsatçılık yapmayın!" diyerek isyan etti.

