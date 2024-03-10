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Gülben Ergen'in photoshopsuz halini unutup fotoğrafları basına gönderdiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 11:10
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Şarkıcı Gülben Ergen'in photoshoplu hali sosyal medyayı salladı. Kırmızı elbisesiyle sahne aldığı geceden fotoğrafları basına gönderilen Ergen'in o hali basın bülteninin içinde unutuldu.

Gülben Ergen son dönemde fit görüntüsüyle de dikkat çekiyordu. Ergen “Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım. Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var” diyen Ergen 2 ayda 6 kilo vermişti.

Gülben Ergen son olarak Nossa Costa’da sahneye çıktı. Temizmagazin'de yer alan habere göre geceden fotoğraflar basın bülteninde yer aldı.

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Ancak dosyadan bir de photoshopsuz fotoğraf çıkınca şarkıcı sosyal medyanın diline düştü.

Ekran Alıntısı
Gülben Ergen'in fiziğinin bir hayli inceltilmiş olması gözlerden kaçmazken şarkıcının diyet yapıp yapmadığına dair yorumlar da sosyal medyada yapıldı.

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