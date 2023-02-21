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Gülben Ergen'in Suriyelilerle ilgili mesajı gündem oldu! "Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen"

21.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok ünlü isim depremzedelere bu süreçte destek oluyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Gülben Ergen son gönderinde Suriyeliler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Gülben Ergen'in Suriyelilerle ilgili mesajı gündem oldu! "Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen"

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve birçok ili etkileyen depremin ardından Hulusi Akar yaptığı açıklamada ülkesine dönen Suriyeli sayısının 20 bini geçtiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

“KAPATALIM KAPILARIMIZI, YARALARIMIZI SARALIM”

Gülben Ergen yaptığı paylaşımda, “5 milyon eksi 20 bin… Allah’ım yollarını açık, kaderlerini güzel eylesin. Bizim ülkemiz yangın yeri…

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Biz bize yetmeye çalışıyoruz.Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen.Yapacağımızın en değerlisini yaptık.Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım.” cümlelerine yer verdi.

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“FALCI MUAMELESİ YAPMASIN”

Ergen daha önceki açıklamasında ise “Bilim adamlarına falcı muamelesi yapmayın! Tabii ki bilecekler ve uyaracaklar. Dinleyen olursa.Hatay’da sağlıkçısından,habercisine,devlet büyüklerinden,STK’larına kadar bölge kendi içinde korkuyla kavruluyor ve #çadır ihtiyacı bitmiyor!

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