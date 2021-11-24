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Gülben Ergen’le Hülya Avşar arasında gerilim yükseliyor: Karşısındakini çatlatan biriyim

24.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen ile Hülya Avşar arasında zaman zaman bitmiş gibi görünse de uzun yıllara dayanan bir gerilim mevcut. Son haftalarda ikili arasındaki gerilim yeniden yükselmeye başladı. Hülya Avşar, katıldığı bir programda "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" şeklindeki sorusuna verdiği "Demode" yanıtıyla aralarındaki polemiği alevlendirmişti. Ergen, Avşar'ın yaptığı açıklamalara yeniden yanıt verdi.

Gülben Ergen’le Hülya Avşar arasında gerilim yükseliyor: Karşısındakini çatlatan biriyim

Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

Hülya Avşar’ın ‘demode’ benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulan Ergen, Aslı Şafak’ın "Bu benzetme seni üzdü mü?" sorusuna yanıt verdi.

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“KARŞISINDAKİNİ ÇATLATAN BİRİYİM”

Ergen “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” dedi.

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NELER OLMUŞTU?

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın (58), dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen (49) ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düştü.


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Gülben Ergen Hülya Avşar
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