Gülben Ergen’le Hülya Avşar arasında gerilim yükseliyor: Karşısındakini çatlatan biriyim

Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

Hülya Avşar’ın ‘demode’ benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulan Ergen, Aslı Şafak’ın "Bu benzetme seni üzdü mü?" sorusuna yanıt verdi.

“KARŞISINDAKİNİ ÇATLATAN BİRİYİM”

Ergen “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın (58), dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen (49) ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düştü.



