Gülben Ergen 'Muradıma erdim'

Bir süredir birlikte olan Gülben Ergen ve Burak Törer çifti objektiflere takılmaktan çekinmiyor. Gülben Ergen bu gün ise evinden çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"YEŞİL MURATTIR, BEN DE MURADIMA ERDİM"

Gülben Ergen evden çıktığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Son günlerde hep yeşil renkte kıyafetler giyiyorsunuz, neden?" sorusuna, "Yeşil murattır. Ben de muradıma erdim, mutluyum" dedi.

Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik evliliklerinden sonra Gülben Ergen'in bu sözleri 3'üncü evlilik kapıda mı sorusunu akıllara getirdi.

