Gülben'in tek aşkıydı! Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı bakın hangi ünlü oyuncuyla sevgili çıktı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterine hayat veren genç oyuncu Uğur Uzunel, kendisi gibi oyuncu olan Beril Pozam'la aşk yaşıyor. Ünlü çift, birlikte yer aldıkları aşk dolu kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.
Beril Pozam, 2019 yılında ekranlara gelen Afili Aşk dizisinde Uğur Uzunel'in yengesini canlandırıyordu.
Beril Pozam'ın, sosyal medyada Uğur Uzunel'in babası Bayram Uzunel ile pozları da yer alıyor.
Uğur Uzunel'in adı, eşi Gürhan Aldundaşar'la yollarını ayıran Merve Dizdar ile de aşk dedikodularına karışmıştı. Uzunel, konuyla ilgili ''Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence... Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullanmıştı.
Uğur Uzunel, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Tiyatroya çocuk yaşlarda ilgi duyan yıldız, henüz ilkokulda birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünde eğitim aldı. İzmir'de de aktif bir oyunculuk hayatı olan Uzunel, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı.
-Televizyon-
2012 Ağır Roman Yeni Dünya
2014-2015 Şeref Meselesi
2016-2018 Aşk ve Mavi
2019 Halka Bolpaşa Şener
2019-2020 Afili Aşk
2020 Masumlar Apartmanı
Sinema filmi-
2006 Kumdan Kale
2012 El Yazısı Hamit
2013 Ferahfeza
2015 Nefesim Kesilene Kadar Yusuf
2015 Takım: Mahalle Aşkına
2016 İkimizin Yerine Nezih
2018 Her Şey Yolunda
1995 doğumlu Beril Pozam, liseyi Özel Ahmet Şimsek Koleji'nde okudu. Üniversite eğitimini, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Beril Pozam, oyunculuğun yanı sıra, asistan, çevirmen ve sahne teknisyenliği de yaptı.
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