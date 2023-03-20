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Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor? Melis Sezen ve Murat Ünalmış başrolde!

20.03.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. MF yapım imzalı Gülcemal dizisi, yakında yayın hayatına başlayacak. FOX TV'de başlamaya hazırlanan Gülcemal dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaristliğini ise Eda Tezcan üstleniyor. Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ı buluşturan dizinin tanıtımı beklenmeye başladı.

Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor? Melis Sezen ve Murat Ünalmış başrolde!

Gülcemal dizisi ilk tanıtımı merakla bekleniyor. Başarılı oyuncular Melis Sezen ve Murat Ünalmış, sezonun yeni dizisi Gülcemal'in oyuncu kadrosunda yer alıyorlar. Dizide, annesine meydan okuyan Gülcemal’in (Murat Ünalmış) intikam hikayesi ve Deva’yla (Melis Sezen) tutkulu aşkı işleniyor. İşte Gülcemal dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

GÜLCEMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal dizisinde, Murat Ünalmış, Gülcemal karakterine hayat verirken, Melis Sezen ise Deva rolünü canlandıracak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

melis sezen

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin merakla beklenen yapımı Gülcemal dizisi, annesine meydan okuyan Gülcemal’in (Murat Ünalmış) intikam hikayesi ve Deva’yla (Melis Sezen) tutkulu aşkı ele alınıyor.

murat ünalmışş

GÜLCEMAL OYUNCULARI KİMLER?

Gülcemal dizisinin kadrosunda Melis Sezen, Murat Ünalmış, Sema Keçik, Samet Kaan Kuyucu, İlay Erkök, Atilla Şendil, Nilüfer Açıkalın, Burak Can, Cahit Gök, Meltem Akçöl, Sabahattin Yakut, İpek Ayaz Kortunç, Edip Tepeli ve Gökçem Çoban yer alacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin tamamı şu şekilde;

Murat Ünalmış - Gülcemal

Melis Sezen - Deva

Ayda Aksel - Zafer

Edip Tepeli - Mert

Samet Kaan Kuyucu - Armağan

Nilay Erdönmez - Gülendam

ayda aksel

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Cahit Gök - Vefa

Meltem Akçöl - İpek

Sabahattin Yakut - Emrullah

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Gökçem Çoban - Semra


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