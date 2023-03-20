Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi ne zaman başlıyor? Melis Sezen ve Murat Ünalmış başrolde!

Gülcemal dizisi ilk tanıtımı merakla bekleniyor. Başarılı oyuncular Melis Sezen ve Murat Ünalmış, sezonun yeni dizisi Gülcemal'in oyuncu kadrosunda yer alıyorlar. Dizide, annesine meydan okuyan Gülcemal’in (Murat Ünalmış) intikam hikayesi ve Deva’yla (Melis Sezen) tutkulu aşkı işleniyor. İşte Gülcemal dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal dizisinde, Murat Ünalmış, Gülcemal karakterine hayat verirken, Melis Sezen ise Deva rolünü canlandıracak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
FOX TV'nin merakla beklenen yapımı Gülcemal dizisi, annesine meydan okuyan Gülcemal’in (Murat Ünalmış) intikam hikayesi ve Deva’yla (Melis Sezen) tutkulu aşkı ele alınıyor.
Gülcemal dizisinin kadrosunda Melis Sezen, Murat Ünalmış, Sema Keçik, Samet Kaan Kuyucu, İlay Erkök, Atilla Şendil, Nilüfer Açıkalın, Burak Can, Cahit Gök, Meltem Akçöl, Sabahattin Yakut, İpek Ayaz Kortunç, Edip Tepeli ve Gökçem Çoban yer alacak.
Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterlerinin tamamı şu şekilde;
Murat Ünalmış - Gülcemal
Melis Sezen - Deva
Ayda Aksel - Zafer
Edip Tepeli - Mert
Samet Kaan Kuyucu - Armağan
Nilay Erdönmez - Gülendam
Atilla Şendil - Halil İbrahim
Nilüfer Açıkalın - Gara Ana
Cahit Gök - Vefa
Meltem Akçöl - İpek
Sabahattin Yakut - Emrullah
İpek Ayaz Kortunç - Canan
Gökçem Çoban - Semra