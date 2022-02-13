Güldür Güldür Show'a Cem Yılmaz skeci damga vurdu! "Cem Yılmaz bitti ağabey bitti"

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde “Bitirenler” adlı bir skeç yer aldı.

"CEM YILMAZ BİTTİ"

Önceki hafta "Hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli" sözleriyle gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün skecine konu oldu.

Skeçte, "Cem Yılmaz bitti ağabey bitti, Cem Yılmaz mı kaldı, tüketti kendini tüketti" diyen karakterlere verilen "Siz acaba hayatınızda neyi başlattınız da oturduğunuz yerden milleti bitirdiniz yahu?" yanıtı dikkat çekti.



