Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül skeci izleyenleri kırdı geçirdi

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.
Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümündeki bir skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün taklidi yapıldı.
Skeçte Mustafa Sarıgül’ün TikTok’ta yayınladığı videolardan esinlenildi. Sarıgül’ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Mustafa Sarıgül Güldür Güldür skecini alıntılayarak yanıt verdi. Sarıgül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Harika! Gülmekten vuramadım” yorumunda bulundu.
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