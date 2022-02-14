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Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül skeci izleyenleri kırdı geçirdi

14.02.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül skeci yapıldı. 'Biz gelince görürsünüz' isimli skeçte Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın Mustafa Sarıgül taklidi hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Show TV'nin izlenme rekorları kıran programı Güldür Güldür Show ekibi gündemdeki konuları skeçlerinde işlemeye devam ediyor.

Güldür Güldür'ün bu hafta yayınlanan son bölümündeki bir skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün taklidi yapıldı.

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Skeçte Mustafa Sarıgül’ün TikTok’ta yayınladığı videolardan esinlenildi. Sarıgül’ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi.

Güldür Güldür Show (2)(1)

SARIGÜL'DEN SKECE YANIT

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Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Mustafa Sarıgül Güldür Güldür skecini alıntılayarak yanıt verdi. Sarıgül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Harika! Gülmekten vuramadım” yorumunda bulundu.

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