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Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül skeci! Sarıgül'den mesaj gecikmedi

16.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un son bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. Skeç, sonrası Sarıgül'den de paylaşım gecikmedi.

Güldür Güldür Show'da Mustafa Sarıgül skeci! Sarıgül'den mesaj gecikmedi

Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yine izleyenleri kırdı geçirdi.

Güldür Güldür Show'da Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün skeci yapıldı. İzleyiciler, Sarıgül taklidini oldukça beğenirken sosyal medyadan çok sayıda yorum aldı.

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SARIGÜL'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programın ardından Instagram hesabından teşekkür videosu yayınladı. Sarıgül, "Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye'yi yeniden inşa etmek için yollardayız" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
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