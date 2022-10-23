Güldür Güldür Show'dan ayrılmıştı! Onur Buldu'dan Güldür Güldür paylaşımı

Ali Sunal'ın sunduğu Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Güldür Güldür Show yeni sezona 'merhaba' dedi. Yıllardı beğeniyle izlenen Güldür Güldür'de Bilal rolüyle hafızalara kazınan Onur Buldu yeni sezonda yer almıyor.

Onur Buldu, Güldür Güldür 10. sezonu başlarken bir paylaşım yaptı. Kariyerinde farklı noktalara gelebilmek adına Güldür Güldür'ü bırakan Onur Buldu yeni sezonlarına başlayan arkadaşlarına destek olarak "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü.

Buldu'nun bu mesajı hayranlarını duygulandırdı.



