Güldür Güldür afişi gündemdeyken Onur Buldu karısıyla pozunu paylaştı! Yorumlar ikiye bölündü

Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı'nın yeni sezonda yer aldığı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi geldi. Afişte Onur Buldu'nun yer almaması dikkat çekti. Programdan ayrılan oyuncunun hayranları bu konu gündemdeyken Onur Buldu'nun eşiyle pozunu gördü.

Ünlü oyuncunun iki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğretmen eşi Duygu Buldu sosyal medyada beğeni topladı.

"GÜLDÜR GÜLDÜR'DE NEDEN YOKSUN?"

Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu'nun gala pozu hayranlarını da ikiye böldü.

Buldu ve eşinin pozunu görenler "Bu güzellik halis mi?", "Eşiniz çok güzel" yorumları yaparken bazı hayranlar ise "Neden Güldür Güldür'de yoksunuz?", "Afiş sizsiz çok eksik" yorumlarında bulundu.



