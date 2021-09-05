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Güldür Güldür Show ekibi buluştu! Toygan Avanoğlu ekibe katıldı

05.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show yeni sezon hazırlıkları için ilk defa bir araya geldi. Afiş ve jenerik çekimi için bir araya gelen ekipte kahkahalar bir an durmadı.

Güldür Güldür Show ekibi buluştu! Toygan Avanoğlu ekibe katıldı
  1. sezon hazırlıkları tam gaz devam eden Güldür Güldür ekibi, yeni sezon afiş ve jenerik çekimleri için toplandı. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ekip çekimi kahkahalar eşliğinde tamamladı.

Güldür Güldür Show ekibinden geçen sezon ayrılanlar olmuştu. Ekipte bu sezon ise yeni isimler olacak.

Toygan Avanoğlu, yeni dönemde ekibe katılan en ünlü isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Komedi rolleriyle bilinen Toygan Avanoğlu, son 2 sezonda Kuzey Yıldızı isimli dizide Sefer karakterine hayat vermişti. Sosyal medyadaki paylaşımları ile de çok konuşulan oyuncu, farklı bir mizah anlayışına sahip ve birçok da hayranı bulunuyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI

Güldür Güldür yeni sezon oyuncuları ise şöyle:

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.


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