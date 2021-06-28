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  4. Güldür Güldür Show ekrana ara veriyor! Güldür Güldür sezon finali fragmanı yayınlandı!

Güldür Güldür Show ekrana ara veriyor! Güldür Güldür sezon finali fragmanı yayınlandı!

28.06.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show sezon finali yaparak ekrana ara veriyor. Ekim ayına kadar ekrandan uzak kalacak olan Güldür Güldür'ün sezon finali bölümünden fragman da yayınlandı.

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.

Güldür Güldür Show (2)

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Murat Akkoyunlı, Dağhan Külegeç, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı program bu hafta ekrana gelecek olan bölümüyle sezon finali yapıyor.
Güldür Güldür Show (5)

Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Güldür Güldür Show'ın sezon finali bölümü 2 Temmuz Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de olacak.

Güldür Güldür Show (4)

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