Güldür Güldür Show ekrana ara veriyor! Güldür Güldür sezon finali fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Murat Akkoyunlı, Dağhan Külegeç, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı program bu hafta ekrana gelecek olan bölümüyle sezon finali yapıyor.
Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Güldür Güldür Show'ın sezon finali bölümü 2 Temmuz Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de olacak.
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