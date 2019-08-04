Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla'nın yeni işi belli oldu

33 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla'nın Güldür Güldür'den sonraki adresi belli oldu. Yine Show TV'de kalmaya karar veren Onur Atilla, ilginç bir yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkacak.

Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan Gel Hemşerim yarışmasının ikinci tanıtımı da yayınlandı. Ünlü komedyenin eğlenceli sunumuyla “Gel Hemşerim” çok yakında Show TV’de başlayacak.

GEL HEMŞERİM NASIL BİR PROGRAM?

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor.

