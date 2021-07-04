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Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek ile Murat Akkoyunlu programdan ayrıldı!

04.07.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen komedi programı Güldür Güldür Show sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Güldür Güldür'de iki sürpriz ayrılık da yaşandı. Güldür Güldür Show'da Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek ve bu sezon kadroya dahil olan Murat Akkoyunlu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu programa veda mesajı da paylaştı.

Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek ile Murat Akkoyunlu programdan ayrıldı!

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı. Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan programda iki flaş ayrılık da yaşandı.

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu veda etti.

Güldür Güldür Show (3)

"GELECEK SEZON GÜLDÜR GÜLDÜR'DE OLMAYACAĞIM"

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram'dan yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür’de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim"

"BOL REYTİNGLER DİLERİM"

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ecem Erkek Murat Akkoyunlu
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