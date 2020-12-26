Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne hangi ünlü isimler konuk olacak? Fragman yayınlandı

Show TV'de yılbaşı akşamı Güldür Güldür Show'un özel bölümü ekrana gelecek.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldızları Aslıhan Güner, İsmail Demirci ve Toygan Avanoğlu ile Arıza dizisinin başrol oyuncularından Olgun Toker Güldür Güldür'de skeçlerle seyirci karşısına çıkacak.
Yılbaşı bölümüne ünlü sanatçılar Ayta Sözeri ve Yeşim Salkım da konuk olacak.
Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un özel bölümü 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.
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