MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne hangi ünlü isimler konuk olacak? Fragman yayınlandı

Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne hangi ünlü isimler konuk olacak? Fragman yayınlandı

26.12.2020 00:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda olacak. Ünlü isimlerin konuk olacağı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünden eğlenceli bir fragman da yayınlandı.

Show TV'de yılbaşı akşamı Güldür Güldür Show'un özel bölümü ekrana gelecek.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (3)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldızları Aslıhan Güner, İsmail Demirci ve Toygan Avanoğlu ile Arıza dizisinin başrol oyuncularından Olgun Toker Güldür Güldür'de skeçlerle seyirci karşısına çıkacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (4)
Yılbaşı bölümüne ünlü sanatçılar Ayta Sözeri ve Yeşim Salkım da konuk olacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (5)

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un özel bölümü 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (6)

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (7)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!
Vampir efsanesi 6 yıl sonra geri dönüyor Vampir efsanesi 6 yıl sonra geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi

İstanbul için 'yağmur bombası' önerisi

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük değişimi! Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci evleniyor mu?

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Funda Eryiğit Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı! Son Yaz ne zaman başlıyor?

Funda Eryiğit Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı! Son Yaz ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Anıl Tetik Savaşçı'da hangi rolü canlandıracak?

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kulkan'ın gizemli bilmecesi çözülecek mi? Çukur'da Nehir ve Efsun ölüyor mu?

Çukur'da Yamaç'ı yıkan tuzak!

Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Uğur Güneş'in yeni adresi Kanunsuz Topraklar

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.