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Güldür Güldür Show'un yıldızı Aziz Aslan baba oldu

15.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un yıldızlarından Aziz Aslan, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. 2015 yılında hayatını Eylül Çulhacı ile birleştiren Aziz Aslan'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ve çiftin yeni doğan bebeklerine 'Güneş' adını verdikleri öğrenildi.

Güldür Güldür Show'un yıldızı Aziz Aslan baba oldu

Kahve Bahane, Dedemin Fişi, Olacak O Kadar ve Eyvah Eyvah 3 gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan, Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle şu sıralar gündemde olan oyuncu Aziz Aslan baba oldu.

DOĞUM SABAH GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 15 Haziran 2022, Çarşamba günü, saat 07: 51'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı tarafından gerçekleştirildi.

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"SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ"

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Güneş" adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:"Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri 49 santim, 3.320 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

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