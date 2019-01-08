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Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor?

zekiakyurek zekiakyurek
SİNEMA TV  | 08.01.2019 21:53 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı.

Çekimlerin son sürat devam ettiği programın yeni sezon tanıtımı da sosyal medyada çok ses getirdi. Yeni sezon tanıtımı için ekip kıllıktan kılığa girdi. Sevilen ve fenomen karakterlerin yanı sıra yeni sezonun sürprizlerinden Açelya Topaloğlu ve Sinan Çalışkanoğlu'nun yeni tiplemeleri merak konusu oldu.

Ali Sunal-Uğur Bilgin-Onur Atilla

Çok yakında Show TV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşma heyecanı yaşayan Güldür Güldür Show ekibi kamera arkasında da çok eğlendi. Renkli ve eğlenceli klibin müzikleri ise Türkiye'nin en sevilen gruplarından Manga'ya ait. Merakla beklenen yeni sezonun sürprizlerinden Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Sinan Çalışkanoğlu kıllıktan kılığa girerek yeni sezon sezonla ilgili ilk ipuçlarını veriyor.

Onur Atilla-Doğa Rutkay-Uğur Bilgin

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Şubat ayında Show TV ekranlarında olacak.

Sinan Çalışkanoğlu-Alper Kul

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