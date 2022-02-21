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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"

21.02.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Buldu yaptığı paylaşımlar kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim... Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle paylaşım yapınca dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"

Baba olma heyecanı yaşadığı iddia edilen Onur Buldu gözlerden uzak tuttuğu eşiyle bir pozunu paylaştı. Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun öğretmen eşi güzelliğiyle büyüledi.

Onur Buldu eşiyle karesini paylaşım bir de fotoğrafa not düştü. Onur Buldu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu yeni yaşını kutluyor.

Duygu Kozoğlu için Onur Buldu şu notu fotoğrafına düştü: "İyi ki doğdun be sarı fırtınam..."

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Onur Buldu geçtiğimiz günlerde ise şunları yazmıştı:

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"O kadar çok hatıramız var ki seninle. Mesela bu anı dün gibi hatırlıyorum. Sıcak bir yaz akşamı, denize yakın bir meltem, daha önce keşfetmediğimiz bir coğrafya ve benim durmak bilmeyen çenem. Hiç bıkmadan dinleyen gözlerine, sana ve üçümüze meftunum. Mutluluk yakanı bırakmasın sevgilim. Beni yol arkadaşı seçtiğin için sana binlerce kez teşekkür ederim."

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