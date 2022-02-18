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Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

16.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek pişirmek ve pişirdiğiniz yemekleri sevdiklerinize sunmak oldukça keyifli bir iş. Yemekten sonra içilen sıcacık kahveler ise keyfinizi katlayabilir. Kimi zaman mutfağınızda kullanacağınız yağsız fritözler, kimi zaman daha lezzetli yemekler pişirebileceğiniz döküm tava ve tencereler, kimi zaman da misafirlerinizle karşılıklı içeceğiniz kahveler için kahve makineleri işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Hayatınızı pratikleştirecek en çok tercih edilen mutfak gereçleri listemizi merak ediyorsanı

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Mutfağınızda büyük pratiklik ve kolaylık sağlayan mutfak gereçleri gün geçtikçe daha vazgeçilmez oluyor. Modern yaşantılara zamandan ve mekândan tasarruf ederek eşlik eden malzemeler ise en çok tercih sebebi olan aletler oluyor. Günümüzde ise online alışveriş siteleri sayesinde hem daha uygun fiyatlı hem bol seçenek içeren ürünlere kolaylıkla ulaşabilir hale geldik. Sizler için bu online alışveriş sitelerinde en çok tercih edilen ve favorilere alınan mutfak gereçlerinin listesini hazırladık. Gelin bu mutfak gereçlerine birlikte göz atalım.

1. Philips Airfryer Fritöz ile sevdiğiniz yemekleri pişirin

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

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7 adet ön ayarlı dokunmatik ekranıyla büyük kullanım kolaylığı sağlayan Philips Essential Airfryer ile hiç yağ kullanmadan ya da çok az yağ ile lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Rapid Air teknolojisi ile yağsız ya da az yağlı dışı çıtır çıtır yemekler pişirebilmek için sıcak hava kullanıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde sadece düğmeye dokunup pişirebileceğiniz önceden ayarlanmış programların bazıları arasında donmuş atıştırmalıklar, taze patates, et, balık, tavuk butları, pasta ve hatta ızgara sebzeler yer alıyor. Rapid Air teknolojisi ile yiyeceklerin daha sağlıklı olmasını sağlayan bu fritöz en çok tercih edilen ürünlerin arasında başı çekiyor.

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2. Kahve keyifleriniz için: Philips Filtre Kahve Makinesi

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

İşleriniz bir türlü bitmiyor mu? Öyleyse bir kahve molasının tam zamanı! Philips Filtre Kahve Makinesinde birçok özellik tek bir kahve makinesinde toplanıp tasarlanmış. 1.2 litre kapasiteli sürahisinin içinde bulunan aroma karıştırıcı sayesinde kahveyi eşit şekilde karıştırarak ilk fincanda ya da son fincanda aynı kıvamı ve lezzeti koruyor. Damlama önleyici özelliği sayesinde tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanızı sağlıyor. Akıllı su seviyesi göstergesi bulunan ve bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar ile büyük kolaylık sağlamasının yanı sıra otomatik kapanma özelliği sayesinde enerji tasarrufu ve güvenliği sağlıyor.

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3. Lezzetli yemeklerinize eşlik etsin diye: Lava Döküm Tencere

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Tüm ocak ve fırınlarda kullanabileceğiniz Lava Metal Döküm Tencerelerde pişirdiğiniz yemeklerde vitamin ve mineral kaybı olmaz. Her türlü pişirme tekniğine uygun olan bu tencerelerde ısı tüm yüzeye eşit dağılacağı için kısık ateşte uzun pişirdiğiniz zeytinyağlı ya da güveç gibi yemeklerde harika bir pişirme sağlıyor. %100 geri dönüştürebilir demir döküm malzemeden yapılan 22 cm çapındaki Lava Döküm Tencere, pişirdiğiniz yemeklerdeki besin değerlerinin en iyi şekilde korunmasını sağlayarak sağlıklı beslenme düzeninize büyük katkı sağlıyor. Pişirdiğiniz etler mangal tadında, sebzeler ise köz tadında olsun isterseniz bir döküm tencere sahibi olmadan geçmeyin.

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4. Yemekleriniz Stanley Yemek Termosu ile güvende

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen Stanley Kaşıklı Yemek Termosu, BPA içermiyor ve gıda maddeleriyle teması uygun olarak üretiliyor. İzolasyonu sayesinde ise 7 saat yemeklerinizi sıcak veya soğuk tutabilir. Bu yüzden uzun gezilerinizde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üretim hatalarına karşı ömür boyu garantili olan Stanley Termosu sızdırmaz çok amaçlı kapağı sayesinde dökülme sorunu yaşamadan çantanızda taşıyabilirsiniz. Üstelik temizliği de çok kolay! Ürünün tüm parçaları çıkıp bulaşık makinesinin üst rafında rahatlıkla temizlenebiliyor. Ofiste, seyahatte, evde, her yerde kullanabileceğiniz bu yemek termosu size oldukça kolaylık sağlayacak.

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5. Narpump Damacana Pompası ile artık su doldurmak daha kolay!

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Tek dokunuşla çalışan, hijyenik, taşırma veya damlatma yapmayan bu pompa ile artık su doldururken dakikalarca damacananın başında beklemenize gerek yok. Güvenli çocuk kilidi bulunan Narpump Damacana Pompasında kilit aktif olduğunda su akışı olmayacağından su kaybı yaşanmaz. BPA içermeyen ve anne-bebek kullanımına uygun silikon hortum ile paslanmaz metal boruya sahip bu damacana USB kablo ile veya USB ile uyumlu cihazlardan kolayca şarj edilebilir. 3 saat tam şarj ile 30-40 gün boyunca rahatlıkla kullanılabilir. Manuel damacana pompalarında suyu taşırma sıkıntısı yaşamadan çift motoru sayesinde iki kat hızlı su doldurabileceğiniz Narpump Damacana Pompası ile hayatınız kolaylaşacak!

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6. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi ile tam ölçülü yiyecekler hazırlayın

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi, sağlıklı ve tam ölçülü yemekler hazırlamak için mutfağınıza konfor getiren müthiş bir araç. Diyet ihtiyaçlarınız ve kalori ölçmek için de kullanışlı bir ürün olan mutfak terazisi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş. Bu sayede dayanıklılığı artan terazinin temizlenmesi de oldukça kolay. Tartım aralığı 1 gram ila 5000 gram olan terazi, doğru gıda ölçümlerini sağlamak için ise değiştirilebilen 5 ağırlık birimine sahip. Ayrıca yüksek hassasiyetli sensör ve dara işlevi de terazinin önemli özelliklerinden. LCD ekranı ve modern tasarımı ile birlikte bu terazi mutfağınıza şıklık katacak.

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7. PD-Home Dolap İçi Tava Düzenleyici ile tavalar artık daha düzenli olacak!

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Dolap içlerine yerleştirebileceğiniz bu düzenleyici ile tava ve tabaklarınızı daha düzenli kullanabilirsiniz. PD-Home 4 Katlı Dolap İçi Düzenleyici, mutfak dolaplarınızda yerden tasarruf sağlayarak dolaplarınızı daha etkin kullanmanızı sağlıyor. Bu düzenleyici, tavalarınızın iç içe geçmeden ve birbirine değmeden yerleştirilmesini sağlayarak çizilmesinin önüne geçiyor. Paslanmaz kaplama ve metal bir malzemeden üretilen düzenleyici evinize şık bir görünüm ve işlevsellik katıyor. 24 cm genişliği, 24 cm yüksekliği ve 27 cm derinliği olan bu düzenleyiciye sahip olarak siz de evinizde diğer mutfak gereçlerine daha fazla alan açabilirsiniz.

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8. Arzum Shake’n Kişisel Blender çok kullanışlı!

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Arzum Ar1302 Shake’n Take Kişisel Blender ile içecekleriniz tek tuş ile kısa sürede hazır. 570 ve 400 ml kapasiteli iki seçenek sunan ve BPA içermeyen karıştırma şişelerinde içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız içeceğe içme kapağını ekleyerek istediğiniz yere götürebilir ve istediğiniz her an taze taze içeceğinizi tüketebilirsiniz. Ayrıca Blender, özel paslanmaz çelik bıçakları sayesinde buz kırabilme imkânı da sunuyor. Arzum Ar1302 Shake’n Kişisel Blender damlamayı önleyen içme kapağı ve ergonomik olarak tasarlanmış kaydırmaz silikon katlanabilir taşıma halkası ile içecekleriniz her an sizinle!

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9. Philips Katı Meyve Sıkacağı ile taze içecekleriniz hazır!

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunabilen Philips HR1836/00 Katı Meyve Sıkacağı ile kendinize her gün sağlıklı ev yapımı meyve suyu hazırlayarak ödüllendirebilirsiniz. Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz ve 1 dakikadan daha kısa bir sürede katı meyve sıkacağını temizleyebilirsiniz. Entegre damlama önleyici özelliği sayesinde katı meyve sıkacağını kullandığınız zamanlar arasında durmanıza olanak tanıyor ve tezgâhınızın üstünü temiz tutmanızı sağlıyor. Daha kolay ve hızlı temizlik için ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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10. Bodrum Wooden Pizza Screen ile evde müthiş pizzalar yapmak artık daha kolay!

Online alışveriş sitelerinde en çok favorilere alınan mutfak gereçleri

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Restoran kalitesinde uzun süreli dayanıklılık için dikişsiz bir çerçeve olarak tasarlanan Pizza Screen, alüminyum pizza ızgarası ile pişirme süresini kısaltıyor ve pizzayı daha eşit şekilde pişirmenize yardımcı oluyor. Dikişsiz kenar, kullanım ve temizlenme açısından daha kolay. Ayrıca pürüzlü veya bükülmüş kenarların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Pizza Screen tavayı gazlı fırınlarda, elektrikli fırınlarda, ticari fırınlarda ve büyük konveyör zincirli fırınlarda kullanabilirsiniz. Her seferinde çıtır çıtır çıkan lezzetli pizzaları bir araya getirmek için geniş alan sağlıyor. Açık ateşte kullanılması ise tavsiye edilmiyor.

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