Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! O da oyuncu çıktı

Show TV ekranlarının iddialı yapımı Güldür Güldür ile ününe ün katan başarılı oyuncu Giray Altınok'un kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırdı. Giray Altınok'un 2018 yılında dünyaevine girdiği eşi Cansu Altınok, duru güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

İzmir doğumlu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya ilgi duyan Altınok, 2004 yılında İstanbul'a yerleşerek oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü filmiyle ekran yolculuğu başlayan Giray Altınok; Hababam Sınıfı Yeniden, Aykut Enişte, Baba Parası, Bize Müsaade gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Güldür Güldür'e 226. bölümde dahil olan Giray Altınok, oyunculuğuyla seyirciden tam puan aldı.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile nikah masasına oturdu.

Sosyal medyada epey aktif olan Giray Altınok, hayatına dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Giray Altınok'un eşi Cansu Altınok, duru güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alıyor.

Altınok çiftinin mutluluk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'' ve ''Giray bey çok şanslı'' yorumlar yapılıyor.



