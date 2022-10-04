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Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! O da oyuncu çıktı

04.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen Güldür Güldür programı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aylin Kontente, Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan gibi isimler, izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür'de 'Feridun' karakterini canlandıran Giray Altınok'un yaşamına dair detaylar merak ediliyor. İşte Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un güzelliğiyle kendine hayran bırakan eşi...

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! O da oyuncu çıktı

Show TV ekranlarının iddialı yapımı Güldür Güldür ile ününe ün katan başarılı oyuncu Giray Altınok'un kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırdı. Giray Altınok'un 2018 yılında dünyaevine girdiği eşi Cansu Altınok, duru güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

İzmir doğumlu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Tiyatroya ilgi duyan Altınok, 2004 yılında İstanbul'a yerleşerek oyunculuk eğitimi aldı.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2011 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü filmiyle ekran yolculuğu başlayan Giray Altınok; Hababam Sınıfı Yeniden, Aykut Enişte, Baba Parası, Bize Müsaade gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'e 226. bölümde dahil olan Giray Altınok, oyunculuğuyla seyirciden tam puan aldı.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile nikah masasına oturdu.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Sosyal medyada epey aktif olan Giray Altınok, hayatına dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Giray Altınok'un eşi Cansu Altınok, duru güzelliğiyle övgü dolu yorumlar alıyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Altınok çiftinin mutluluk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'' ve ''Giray bey çok şanslı'' yorumlar yapılıyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı


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