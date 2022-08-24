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Güldür Güldür'ün kadrosuna Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar katıldı! Güldür Güldür'ün Hüseyin'i geri dönüyor

24.08.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, yeni sezon için gün sayıyor. Güldür Güldür'ün sevilen karakteri Bilal'i canlandıran Onur Buldu'nun sürpriz şekilde kadroya veda etmesi hayranlarını üzmüştü. Eylül'de seyirci karşısına çıkacak olan programın kadrosuna ise 3 yeni oyuncu katıldı. Güldür Güldür ekibine başarılı oyuncular Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar dahil oldu. Güldür Güldür'ün Hüseyin'i Erdem Yener, geçtiğimiz yıllarda veda ettiği programa yıllar sonra geri dönüyor.

Güldür Güldür'ün kadrosuna Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar katıldı! Güldür Güldür'ün Hüseyin'i geri dönüyor

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show'da 2013 yılından beri rol alan Onur Buldu geçtiğimiz günlerde ekibe veda etmişti. Yeni projelere fırsat vermek amacıyla sevilen yapımdan ayrılan Buldu'nun yerine kadroya 3 yeni oyuncu katıldı.
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Oyuncu Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show, 10’uncu sezona üç yeni isimle başlayacağını duyurdu. Programın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar" denildi.

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GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN HÜSEYİN'İ DE GERİ DÖNÜYOR

Başarılı oyuncu Erdem Yener, geçtiğimiz yıllarda da Güldür Güldür Show'da rol almış ve 2016'da veda etmişti. Programda Hüseyin karakterini canlandıran Yener, yıllar sonra aynı karakterle yapıma geri dönüyor.

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SIDIKA'DAKİ ROLÜYLE FENOMEN OLMUŞTU

90'lı yılların fenomen dizisi Sıdıka ile adını duyuran başarılı oyuncu Hasibe Eren, Şaşıfelek Çıkmazı, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Türk Malı, Jet Sosyete gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.
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Eren Güldür Güldür'le farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

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Erdem Yener Hasibe Eren Gürhan Altundaşar güldür güldür show
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