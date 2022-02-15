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Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

15.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Uğur Bilgin, Aziz Aslan, Onur Buldu, Doğa Rutkay ve Açelya Topaloğlu gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür programı, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Kudret' karakteriyle seyirciyi kahkahaya boğan Ünal Yeter'in gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler şaşıp kaldı.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

SHOW TV'nin iddialı yapımı Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Kudret' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ünal Yeter'in kızı, babasına benzerliğiyle şaşırttı.

1977 yılında Samsun'da dünyaya gelen Ünal Yeter, Ankara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 2007 yılında yer aldığı Yeni Evli dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Boynu Bükükler, Komedi Türkiye, Altınsoylar ve Aile Arasında gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ünal Yeter, daha çok komedi ağırlıklı projelerde yer aldı.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Şimdilerde Güldür Güldür programıyla adından söz ettiren Ünal Yeter'in kameralar ardındaki hayatı, merak konusu oldu.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünal Yeter, Elif Aslı Kefeli ile evli.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Sosyal medyada epey aktif olan Ünal Yeter, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Ünal Yeter'in kızını görenler şaşıp kalıyor. Yeter'in kızıyla verdiği pozlara ''Abi kızın aynı sen'' ve ''Babasının kopyası'' gibi yorumlar yapılıyor.

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası


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