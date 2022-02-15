Güldür Güldür'ün Kudret'i Ünal Yeter'in kızını gören inanamadı! Babasının kopyası

SHOW TV'nin iddialı yapımı Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Kudret' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ünal Yeter'in kızı, babasına benzerliğiyle şaşırttı.

1977 yılında Samsun'da dünyaya gelen Ünal Yeter, Ankara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra 2007 yılında yer aldığı Yeni Evli dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Boynu Bükükler, Komedi Türkiye, Altınsoylar ve Aile Arasında gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ünal Yeter, daha çok komedi ağırlıklı projelerde yer aldı.

Şimdilerde Güldür Güldür programıyla adından söz ettiren Ünal Yeter'in kameralar ardındaki hayatı, merak konusu oldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünal Yeter, Elif Aslı Kefeli ile evli.

Sosyal medyada epey aktif olan Ünal Yeter, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünal Yeter'in kızını görenler şaşıp kalıyor. Yeter'in kızıyla verdiği pozlara ''Abi kızın aynı sen'' ve ''Babasının kopyası'' gibi yorumlar yapılıyor.



