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Güldür Güldür'ün merakla beklenen skeci izleyiciyle buluştu! Bakan Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

14.05.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün fragmanını yayınladığı, günlerdir gündemden düşmeyen ve merakla beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeci yayınlandı. Sosyal medyada kısa süre içinde ilgi gören skeç izleyicilerle buluştu. Sansür uygulanacağı öne sürülen skeçteki diyaloglar ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından skeçle ilgili paylaşımda bulundu. İşte haberin detayları...

Güldür Güldür'ün merakla beklenen skeci izleyiciyle buluştu! Bakan Nebati sosyal medyadan yanıt verdi

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'e, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin skeci damga vurgu. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan, sansür iddialarının konuşulduğu skeç izleyicilerle buluştu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Güldür Güldür'ün twitini alıntılayarak yanıt verdi.

"TÜRK LİRASI DAHA FAZLA DEĞER KAYBEDEMEZ, DİBİNİ GÖRDÜ"

Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Bakan Nebati'nin, kendisine sorulan sorulara "Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!", "Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada", "Geçen sene 400 liraya doluyordu otomobil depom, şimdi 1200 liraya doluyor" gibi cevaplar vermesi gündem oldu.

Skeçte ayrıca Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon tahminleri de tiye alındı.

BAKAN NEBATİ YANIT VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece yanıt vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.


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