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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşini turnede de yanından ayırmadı! Aşk dolu poz

17.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz ay İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Balayı yapan çiftten Bilgin balayı sonrası turneye yurt dışına gitti ve eşini de yanında götürdü. Oyuncu Uğur Bilgin ve eşinin birbirine aşk dolu bakışına beğeni yağdı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin gözlerden uzak tuttuğu özel yaşantısına dair paylaşım yapınca dikkat çekmişti.

Uğur Bilgin geçtiğimiz ay İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı.

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Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin balayı pozlarıyla da dikkat çekti. Son olarak da Amerika'daki turnede eşini yanından ayırmayan Uğur Bilgin'in paylaşımına beğeni yağdı.

Birbirlerine aşk dolu bakarak poz veren çiftin Amerika pozuna "Maşallah" "Birbirlerine çok yakıştılar" yorumları yağdı.

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