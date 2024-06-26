Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek 10 kilo verdi! Bikinili pozlara doyamadı

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen "Güldür Güldür Show”da hayat verdiği
Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.
Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek bununla da kalmayıp özel bir yöntemle de diyeti destekledi. Her fırsatta verdiği kiloları göstermeye çalışan Ecem Erkek bikinili pozlara doyamadı.
Ayna karşısında poz veren Ecem Erkek tatilden karelerini peş peşe paylaştı.
Ünlü ismin son haline 'Harika görünüyorsun', 'Çok iyi olmuş', 'Baya kilo vermiş' gibi yorumlar yapıldı.