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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek 10 kilo verdi! Bikinili pozlara doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 14:48
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Güldür Güldür'ün Naime'si olarak hafızalara kazınan Ecem Erkek son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek özel bir yöntemle de diyeti destekledi. Adeta eriyen ünlü isim bu halini paylaşmalara doyamadı. Ecem Erkek ayna karşısında bikinili poz verdi.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek 10 kilo verdi! Bikinili pozlara doyamadı

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen "Güldür Güldür Show”da hayat verdiği
Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

kapak ecem

AYNA KARŞISINDA BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek bununla da kalmayıp özel bir yöntemle de diyeti destekledi. Her fırsatta verdiği kiloları göstermeye çalışan Ecem Erkek bikinili pozlara doyamadı.

ecem erkek paylaşım

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ayna karşısında poz veren Ecem Erkek tatilden karelerini peş peşe paylaştı.

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Ünlü ismin son haline 'Harika görünüyorsun', 'Çok iyi olmuş', 'Baya kilo vermiş' gibi yorumlar yapıldı.

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