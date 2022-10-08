Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür programında izleyiciyi kahkahalara boğan genç oyuncu Berkay Tulumbacı'nın, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Berkay Tulumbacı'nın yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ezgi gergin, güzelliğiyle dikkat çekti.

31 yaşındaki Kıbrıs doğumlu oyuncu Berkay Tulumbacı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Tulumbacı, birden fazla ödüle layık görüldü.

Kara Ekmek, Ateş Böceği, Kocaman Ailem gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Berkay Tulumbacı, şimdilerde Güldür Güldür programıyla ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Berkay Tulumbacı, Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Ozan' karakteriyle izleyiciyi kırıp geçiriyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan genç yıldız, yaklaşık 1 yıldır müzisyen Ezgi Gergin ile aşk yaşıyor.

Şarkıcılık yapan Ezgi Gergin'in 'Küf' ve 'Herkes Yolunda' isimli parçaları bulunuyor.

Ezgi Gergin, oyuncu aşkı Berkay Tulumbacı ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

''DÜNYANIN EN ŞANSLI İNSANIYIM''

Güzel şarkıcı, sevgilisi Berkay Tulumbacı'nın doğum günü paylaşımına ''Çocukluğuna, yaşadığın yere, uyuyup büyüdüğün odaya, koştuğun sokaklara, her duyguna şahit oldum bence eş zamanlı. Dünyanın en şanslı insanıyım seninle aynı zamana denk geldiğim için... Yine olsa, yine seni dileyeceğim, başka bir hayatta seni yine bulacağım sevgilim. Birlikte özenle biriktireceğimiz çok anımız, çok gülüp çok eğleneceğimiz günlerimiz var.'' notunu düşmüştü.

Sosyal medyada epey aktif olan Ezgi Gergin, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

İşte Ezgi Gergin'in Instagram paylaşımları...



