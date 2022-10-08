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Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

08.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Sunal'ın sunumuyla Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür programı, cumartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Aziz Aslan, Aylin Kontente, Onur Buldu, Uğur Bilgin gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan genç oyuncu Berkay Tulumbacı'nın sevgilisi de ünlü çıktı. Müzisyenlik yapan Ezgi Gergin, güzelliğiyle büyüledi.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür programında izleyiciyi kahkahalara boğan genç oyuncu Berkay Tulumbacı'nın, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Berkay Tulumbacı'nın yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ezgi gergin, güzelliğiyle dikkat çekti.

31 yaşındaki Kıbrıs doğumlu oyuncu Berkay Tulumbacı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Tulumbacı, birden fazla ödüle layık görüldü.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kara Ekmek, Ateş Böceği, Kocaman Ailem gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Berkay Tulumbacı, şimdilerde Güldür Güldür programıyla ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Berkay Tulumbacı, Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Ozan' karakteriyle izleyiciyi kırıp geçiriyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan genç yıldız, yaklaşık 1 yıldır müzisyen Ezgi Gergin ile aşk yaşıyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Şarkıcılık yapan Ezgi Gergin'in 'Küf' ve 'Herkes Yolunda' isimli parçaları bulunuyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ezgi Gergin, oyuncu aşkı Berkay Tulumbacı ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

''DÜNYANIN EN ŞANSLI İNSANIYIM''

Güzel şarkıcı, sevgilisi Berkay Tulumbacı'nın doğum günü paylaşımına ''Çocukluğuna, yaşadığın yere, uyuyup büyüdüğün odaya, koştuğun sokaklara, her duyguna şahit oldum bence eş zamanlı. Dünyanın en şanslı insanıyım seninle aynı zamana denk geldiğim için... Yine olsa, yine seni dileyeceğim, başka bir hayatta seni yine bulacağım sevgilim. Birlikte özenle biriktireceğimiz çok anımız, çok gülüp çok eğleneceğimiz günlerimiz var.'' notunu düşmüştü.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyada epey aktif olan Ezgi Gergin, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Ezgi Gergin'in Instagram paylaşımları...

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı sevgilisine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı


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