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Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

10.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldüy Güldüy Show Çocuk, Kiralık Aşk ve Çalıkuşu gibi projelerde rol alan çocuk yıldız Melissa Giz Cengiz, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Bir dönemin çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melissa Giz Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat verdi.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan Cengiz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Bir dönemin çocuk yıldızı, şimdilerde 15 yaşında.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Sosyal medyada aktif olan Cengiz, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Cengiz'in son haline, ''Sen hangi ara bu kadar büyüdün?'', ''15 yaşında olduğuna emin misin?'' ve ''Bu kıza ne olmuş!'' gibi yorumlar yapıldı.

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

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