Güldüy Güldüy Show'un yıldızı Melissa Giz Cengiz koca kız oldu! Gören tanıyamadı

Bir dönemin çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melissa Giz Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisiyle oyunculuğa adım attı.

2013 yılında Çalıkuşu dizisinde Fahriye Evcen'in çocukluğunu canlandıran Cengiz, ardından Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşine hayat verdi.

2016 yılında yer aldığı Güldüy Güldüy Show programında sahneye çıkan Cengiz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönemin çocuk yıldızı, şimdilerde 15 yaşında.

Sosyal medyada aktif olan Cengiz, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cengiz'in son haline, ''Sen hangi ara bu kadar büyüdün?'', ''15 yaşında olduğuna emin misin?'' ve ''Bu kıza ne olmuş!'' gibi yorumlar yapıldı.





