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Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 20.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Büyük beklenti büyük hayal kırıklığıdır, belki de hayatın bize verdiği önemli derslerden biri de budur. Ancak bazen ne yaparsak yapalım beklentilerimize yenik düşüp bir de işletmelerin işgüzarlığına gelip büyük hayal kırıklıklarına uğrayabiliyoruz. İşte bu durumun kanıtı olan o görseller...

Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar

Beklenti bir umut etme biçimidir, insan beklentiye girerek aslında olmasını istediği şeyi umut eder. Bazen de reklamlar, işletmeler bizim beklentilerimizi belirler ve yükseltir. Tabi bu beklentileri karşılama garantisini ise hayat gibi asla vermezler. Bu nedenle en iyici beklentileri sıfırlayıp eldekilerle yetinmek olur. Boş çıkmış beklentilerin belgesi olan görselleri sizler için derledik. İşte o trajikomik anlar...

1.

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2.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-3

3.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-4

4.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-5

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-6

6.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-7

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-11

11.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-12

12.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-13

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-14-1

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-15

15.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-16

16.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-17

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-18

18.

fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-19

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fazla-beklenti-hayal-kirikligi-yaratir-sozunun-dogrulugunu-kanitlayan-21-gorsel-21


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