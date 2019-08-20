Gülelim ağlanacak hallere! Hayal edilenler ve aslında olanlar

Beklenti bir umut etme biçimidir, insan beklentiye girerek aslında olmasını istediği şeyi umut eder. Bazen de reklamlar, işletmeler bizim beklentilerimizi belirler ve yükseltir. Tabi bu beklentileri karşılama garantisini ise hayat gibi asla vermezler. Bu nedenle en iyici beklentileri sıfırlayıp eldekilerle yetinmek olur. Boş çıkmış beklentilerin belgesi olan görselleri sizler için derledik. İşte o trajikomik anlar...

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