Gülen Gözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Gülen Gözler oyuncuları ve konusu

Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Gülen Gözler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Münir Özkul, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi isimler yer almaktadır. Gülen Gözler filmi Yaşar Usta'nın geniş ailesiyle beraber İstanbul'daki yaşantısını konu alıyor. İşte Gülen Gözler filmi hakkındaki detaylar...

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)

Talat Dumanlı - Görücü

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Film, 1 Mart 1977 tarihinde gösterime girdi.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ HANGİ EVDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi, Stavro’nun Eski Köşkü'nde çekildi. 1977 yapımı köşk, Ayşen Guruda’nın Şener Şen’e pencereyi açıp Vecihi diye baktığı köşk oluyor.



