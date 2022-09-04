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Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yeşilçam’ın efsane filmi yeniden TV'de

04.09.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülen Gözler filmi 4 Eylül 2022 Pazar günü bir kez daha televizyon yayın akışında yerini aldı. İzleyiciler Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan bu filmin, çekim yerini, oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Peki, Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yeşilçam’ın efsane filmi yeniden TV'de

Gülen Gözler filmi 4 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Peki, Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta ailesiyle İstanbul'da yaşam mücadelesi verir. Eşi, 5 kızı ve kendisinden oluşan kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça zorlanır. Bu yüzden çok çalışmak zorundadır. Kızlarının fikirlerini umursamaz, onlara uygun bir koca arar. Ancak geçim derdi ile gönül derdi birleşince tatsızlıklar patlak verir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Münir Özkul – Yasar Usta
  • Adile Naşit – Nezaket
  • Ayşen Gruda – Fikret
  • Itir Esen – Nedret
  • Halit Akçatepe – Dursun
  • Müjde Ar – İsmet
  • Şevket Altuğ – Şevket
  • Şener Şen – Vecihi

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