Gülerken içtiği çay az daha öldürüyordu

Bilincini kaybettiğini, gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu aktaran Yardımcı, "Çay nefes boruma kaçmış. Çikolatadan çocuklar ölmüştü, ilk o aklıma geldi. Yaklaşık altı saat hastanede kaldım. İnsanoğlu işte. Ölümün nereden geleceği belli olmuyor. Bir yudum çay bile en mutlu anında hastanelik edebiliyor." diye konuştu.

Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odasınca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Osman Yardımcı, muhasebecinin ikram ettiği çaydan gülerken bir yudum içtikten sonra rahatsızlandı. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı'ya ilk müdahaleyi yanındakiler yaptı.

"SEBEBİNİN BİR YUDUM ÇAY OLDUĞUNU DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRIYORLAR"



Özel hastanedeki tedavinin ardından doktorların tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine giderek detaylı kontrolden geçtiğini anlatan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür sağlığım yerindeymiş. Soranlara 'İki gündür hastanelerde uğraşıyorum' diyorum. Hastanede tedavi olduğumu duyanlar, sebebinin bir yudum çay olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Bir yudum çay benim gibi 120 kilo ağırlığındaki bir adamı öldürüyordu. Muhasebeci ve işçiler sırtıma vurmuş, göbeğimde zıplamış. Söylediklerine göre yüzüm morarmış. Göbeğimde zıplanınca istifra etmişim ve ten rengim biraz yerine gelmiş."

Yardımcı, çay içerken bile dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Neşeli bir insanım. Konuşmayı biraz da seviyorum. Bundan sonra bir şey yerken ya da içerken konuşmayacağım, gülmeyeceğim." dedi.

Yardımcı'ya müdahale eden özel hastanenin acil servis doktoru Sevgi Doğan, hastanın içti çayın nefes borusuna kaçması sonucu solunumun durduğunun tespit edildiğini kaydetti.