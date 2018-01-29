Gülizar’a Farah Zeynep Abdullah’ın söylediği şarkı damga vurdu

Oyunculuğunun yanı sıra sesi ile de büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu, Gülizar için seslendirdiği şarkılarla da izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

İlk olarak dizinin soundtrackı olan “Bir El Lazım” için mikrofon başına geçen Farah Zeynep Abdullah bu kez de yine söz ve müziği Çiğdem Erken’e ait olan “Hüzün Dibi” isimli parça ile izleyici karşısına çıktı.

Farah Zeynep Abdullah’ın kendi sesi ile söylediği bu sahneler sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

“Gülizar” yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D’de…