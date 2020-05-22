Ramazana veda etmemize sayılı günler kala mutfağımızdaki güllaç yapraklarını oldukça farklı bir tarifle değerlendiriyoruz. Dilhunskitchens'tan bu zamana kadar görülmemiş lezzetiyle damak çatlatan güllaç yapraklarından nachos tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Güllaç yaprakları

Zeytinyağı

Baharat (kekik, kimyon, kırmızı toz biber, nane, pul biber)

Arası için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Lor peyniri

Krem peynir

Zeytin

Jalapeno biberi

Üstü için:

Hardal+yoğurt karışımı

Taze soğan

Maydanoz

Limon

YAPILIŞI

Güllaç yaprakları zeytinyağı ve baharatlarla karıştırılıp 180 derece fırında 20 dakika fırınlanır.

Sertleşen yapraklar fırından alınır ve servis tabağına (fırına girilebilen) kat kat peynir, zeytin, yapraklar şeklinde dizilir.

Önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirilir.

En son evde olan malzemelerle üstü süslenir.

Afiyet olsun!

