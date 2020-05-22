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Güllaç yapraklarından nachos tarifi

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu zamana kadar yapılan en yaratıcı ve en lezzetli güllaç tarifi elbette Dilhun Hanım'ın lezzet dolu mutfağından çıktı! Ramazanın son günlerinde evde kalan güllaçları nasıl değerlendiriyoruz? İşte tatlı yerine NACHOS yapıyoruz.

Güllaç yapraklarından nachos tarifi

Ramazana veda etmemize sayılı günler kala mutfağımızdaki güllaç yapraklarını oldukça farklı bir tarifle değerlendiriyoruz. Dilhunskitchens'tan bu zamana kadar görülmemiş lezzetiyle damak çatlatan güllaç yapraklarından nachos tarifi geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Güllaç yaprakları
Zeytinyağı
Baharat (kekik, kimyon, kırmızı toz biber, nane, pul biber)
Arası için:
Rendelenmiş kaşar peyniri
Lor peyniri
Krem peynir
Zeytin
Jalapeno biberi

Üstü için:
Hardal+yoğurt karışımı
Taze soğan
Maydanoz
Limon

YAPILIŞI

Güllaç yaprakları zeytinyağı ve baharatlarla karıştırılıp 180 derece fırında 20 dakika fırınlanır.
Sertleşen yapraklar fırından alınır ve servis tabağına (fırına girilebilen) kat kat peynir, zeytin, yapraklar şeklinde dizilir.
Önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirilir.
En son evde olan malzemelerle üstü süslenir.
Afiyet olsun!

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