Ramazana veda etmemize sayılı günler kala mutfağımızdaki güllaç yapraklarını oldukça farklı bir tarifle değerlendiriyoruz. Dilhunskitchens'tan bu zamana kadar görülmemiş lezzetiyle damak çatlatan güllaç yapraklarından nachos tarifi geliyor, buyursunlar.
Güllaç yaprakları
Zeytinyağı
Baharat (kekik, kimyon, kırmızı toz biber, nane, pul biber)
Arası için:
Rendelenmiş kaşar peyniri
Lor peyniri
Krem peynir
Zeytin
Jalapeno biberi
Üstü için:
Hardal+yoğurt karışımı
Taze soğan
Maydanoz
Limon
Güllaç yaprakları zeytinyağı ve baharatlarla karıştırılıp 180 derece fırında 20 dakika fırınlanır.
Sertleşen yapraklar fırından alınır ve servis tabağına (fırına girilebilen) kat kat peynir, zeytin, yapraklar şeklinde dizilir.
Önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar pişirilir.
En son evde olan malzemelerle üstü süslenir.
Afiyet olsun!
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