Güllaç yufkasından çıtır çıtır kıymalı börek tarifi! Güllaç börek nasıl yapılır?

Çıtır çıtır börek tariflerini seviyorsanız güllaç böreği tam siz göre! Güllaç yufkaları kullanılarak yapılan bu tarif çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER 6-7 adet güllaç yaprağı

2 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

200 gram dil peyniri

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

TARİF Bir tavada sıvı yağ ile minik küpler halinde doğranmış soğanları kavurun.

Soğanlar yumuşayınca kıymayı ekleyin ve iyice kızarana kadar kavurun. Son olarak baharatları ekleyip ocaktan alın.

Derin bir kase içerisinde oda ısısında süt, yoğurt, yumurta ve sıvı yağ iyice çırpılır. Tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın.

Güllaç yapraklarını dörde ya da tepsinize göre parçalara kırın .Yaprakları sıvı karışıma batırıp fırın kabına alın tepsini yarısına gelince dil peyniri ve kıyma harcının tamamını ortaya yaydırın. Tepsi dolana kadar güllaçları sosa batırıp üzerine kapatın.

Kalan sosu tepsiye dökün üzerine susam ekleyip 180-200 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kızarıncaya kadar fırınlayın.

AFİYET OLSUN!

