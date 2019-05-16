Güllacın tahtına aday Egeli rakipler: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Ege mutfağının enginar ve incir gibi dünyaca ünlü ve şifalı bitkileri, ramazan ayında hafif, pratik ve ekonomik tatlı arayanlar için öneriliyor. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan güllaçın yanı sıra sofralarında farklı lezzetlere de yer açmak isteyenler için Ege Bölgesi'ne özgü ürünler bir adım öne çıkıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümünde hazırlanan Ege tatlıları, tarihi ve yöresel lezzetleri canlandırıyor. Limonla ovulmuş enginar çanağının vişne suyu ile renklendirilmiş şerbette 30 dakika pişirildikten sonra tercihe göre kaymak ve ceviz sunumuyla yapılan "enginar tatlısı" ramazan sofralarına hazırlanıyor.

Kütahya'nın geleneksel tatlısı olarak bilinen, yüzyıllardır tüm Anadolu sofralarını süsleyen "incir tatlısı" da bir başka ramazan tatlısı olarak iftarda tüketilebiliyor. Ege'nin inciri, kaymak ve cevizle doldurulduktan sonra 20 dakika sütte kaynatılıyor ve pekmezle taçlandırılıyor.

Sağlıklı ve kolay tarif

Bölüm koordinatörü şef Tolga Kamiloğlu, yaptığı açıklamada, hem sağlıklı hem de en fazla 30 dakika içinde hazırlanabilecek tatlıları önerdiklerini belirtti.