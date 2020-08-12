Gülmek ile ilgili sözler: Hem ruhunuzu hem de yüzünüzü gülümsetin

Gülmek, vücuttaki stres seviyesini düşürerek sizi negatif duygulardan hızla uzaklaştırır. Hastalıklarla mücadelede sık sık ve içten gülmek en önemli yardımcıdır. Bu huzur veren eylemin önemine bir de gülmekle ilgili sözler üzerinden bakalım. İşte gülmekle ilgili en iyi sözler...

Bazen bir kitap sayfasında, bazen bir mektup satırında yüzünüzü gülümseten bir cümleye rastlamak mümkündür. Bazen de gülmek için gülümsetmek isteriz. Çünkü ruhun en büyük besin kaynağı gülmektir. Gülmekle ilgili güzel sözlerin ruhunuza dokunmasına ve ansızın yüzünüze bir tebessüm kondurmasına izin verin.