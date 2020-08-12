Gülmek ile ilgili sözler: Hem ruhunuzu hem de yüzünüzü gülümsetin

Gülmek, vücuttaki stres seviyesini düşürerek sizi negatif duygulardan hızla uzaklaştırır. Hastalıklarla mücadelede sık sık ve içten gülmek en önemli yardımcıdır. Bu huzur veren eylemin önemine bir de gülmekle ilgili sözler üzerinden bakalım. İşte gülmekle ilgili en iyi sözler...
Bazen bir kitap sayfasında, bazen bir mektup satırında yüzünüzü gülümseten bir cümleye rastlamak mümkündür. Bazen de gülmek için gülümsetmek isteriz. Çünkü ruhun en büyük besin kaynağı gülmektir. Gülmekle ilgili güzel sözlerin ruhunuza dokunmasına ve ansızın yüzünüze bir tebessüm kondurmasına izin verin.
Bedeli ölçülemeyecek ama en maliyetsiz eylem, gülmektir.
İyi ki biriktirmişim gülüşlerini. Şimdi onlarla dağıtıyorum kederlerimi.
Öyle bir gülüşü var ki kelebek görse ömrü uzar.
Somurttuğun her an kendinden başka kimseyi cezalandırmazsın çünkü çaldığın sadece kendi gülüşlerindir.
Gülmek, dünyanın her yerinde aynı anlamı temsil eder.
Hayata meydan okumanın en önemli silahıdır gülmek.
Gülüşümde yatan hüzünleri görebilene, kayıtsız ömrümü verirdim. Onlar ise gülüşlerime hep inanmayı seçtiler.
En acı yalnızlık, gündüzleri yankılanan gülmelerinin, geceleri ağlamaya yüz tutmasıdır.
Gri bulutların dağılmasını beklemek neden? Bir gülüş değil mi gökkuşağını doğuran!
Güldüğünde herkes güler. Sen ağladığında seninle ağlayanın var mı? Varsa zenginsin. Yoksa yoksul.
Gülüşünü esirgeme insanlardan, cömertliğini konuşsunlar dilden dile.
Yaz bahçelerinde kurumaya bıraktığım gözyaşlarıma doğmuş bir güneş gibi gülüşün. Hiç batmasın, tekrar tekrar doğsun istiyorum hüzünlerime.
Benim baharım, gülüşünde yeşeren yapraklar, kahkahanda coşan çağlayanlardı.
Pes etme, kalk toparlan. Bir gülüşünle yeniden başlat hayatı.
Nasıl güldüğün terbiyeni, neye güldüğün zeka ve seviyeni belirler.
Hiçbir suret yoktur ki güldüğünde güzelleşmesin.
Gülmek, yaşamının zekatıdır. Paylaş onu, haktır unutma!
Gülüşünün güzelliği, acısının çokluğunu tarif ediyordu sanki.
Birlikte gülmediğin birine gerçekten aşık olamazsın.
Gülüşlerimiz gelir aklıma, hemen ağlarım.
Gülmesini öğrenememiş bir insan, kendi yaşamının katilidir.
Keşke dünya bir çocuğun gülmesi kadar saf ve temiz olsa.
Gülmek kesinlikle bulaşıcıdır. Ve bu bilgi kesindir. İspat mı istiyorsunuz? Gülümse de gör! Gülmekle ilgili kısa sözler kulağınıza küpe olsun ki her daim gülün.
Ne halin varsa gül!
Gülen bir yüz, en zor kapıları açan yegane anahtardır.
Gülmeyi beklemek için mutlu olmayı bekleme.
Ne kadar gülersen o kadar gerçeksin.
Gülüşün diyorum, gökte güneş, yerde çiçek, kalpte aşk oluyor ne zaman görsem.
Bir yudum kahkaha, ruhun vitaminidir.
Ağlamak pasif direniştir, gülmek aktif protesto...
Bana bir gülsen, mesafemiz bitecek başım omzuna yaklaşacak. Ne dersin? Ümit var mı?
Bir kahkaha kana en çabuk karışan ilaçtır.
Sil ağzının kenarını, yine gülüşünden bal damlıyor.
Gülüşüm mü? Kimini güldürür yanıma yoldaş eder. Kimine acı verir hayatımdan yol verir.
İlk kez tanıştığınız birinde bırakacağınız tek iz gülümsemenizdir. Gülmekle ilgili özlü sözleri okurken hafızanızda kayıtlı en güzel gülüşü hatırlamaya çalışın. Aklınıza ilk gelen suret kime ait?
Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağladığımda, o asla gülmez… (Charlie Chaplin)
Her an gülümse, boş ver ne düşündüğünü bilmesinler. Ve her şeye rağmen yankılansın kahkahan, bırak neden güldüğünü merak etsinler. (Gabriel Garcia Marquez)
Şık olmalı kadın dediğin! Gelişi, gülüşü, bakışı, duruşu, hatta gidişi bile... (Cemal Süreyya)
Mutluluk neydi? Bir ruhun ya da bir suretin gülmesine sebep olabilmekti.
Hiç gülmediğim gün, yaşanmamış saydığım gündür.
Sevmek; bir kadının gülmesiyle başlayan saf ve temiz bir eylemdir.
Sen nesin biliyor musun! Varsan "gülüşüm". Yoksan "ölüşüm".
Gülerken seninle gülen insanlar var ya, tut ellerini sakın bırakma.
En gösterişli kahkahalarımı en ağlamak istemediğim ortamlarda attım hep.
Karanlık bir tünelin tam ortasındayım. Işık ne yandan gelirse oraya yürüyeceğim. Gülüşün ne yandaysa, ışığım o tarafta biliyorum.
Gülmek için çok fazla neden aramaya gerek var mı gerçekten? Her şeye rağmen gülmekle ilgili sözlerle size "neden aramayın" mesajı veriyoruz.
Ömrünü bereketlendirmek mi istiyorsun? Gül! Gülüşünle davet et herkesi. Bir kahkahanın nedeni ol.
Her şeye rağmen herkes gülebilir. Ama benimle hiçbir şeye rağmen gülmeye var mısın?
Çok gülmek çok ağlamak getirir dediler hep. Öyle çok ağladım ki ben alacaklıyım gülüşlerden.
Ceplerim gülüşlerimle dolu. Varsın ağlamak da borcum olsun.
İnadına sev, inadına yaşa, inadına yaşat ve inadına gülümse.
Nasıl bilirdiniz dediklerinde, her şeye rağmen gülümserdi desinler.
Dünyaya olan öfkem, sadece gülüşünü görene kadardı. Sen güldün mü tüm dünya sevgilimdi.
Hayatı göğsünde yumuşatmanın en iyi yolu, ne olursa olsun gülümsemekti.
Tüm olumsuzlukların peşini bırakmasını istiyorsan gülümse, sadece gülümse.
Tüm dünya omuzlarımdaydı. Gülüşün rengarenk yağmurlarla geldi, aldı tüm yükümü.
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