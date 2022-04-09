Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Tüm Türkiye bu spikeri konuşuyor... Akhisarspor-1922 Konyaspor maçını anlatan spiker, kendine has üslubuyla sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o anlar herkesi kahkahaya boğdu.
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