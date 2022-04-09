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  4. Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

09.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye bu spikeri konuşuyor... Akhisarspor-1922 Konyaspor maçını anlatan spiker, kendine has üslubuyla sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o anlar herkesi kahkahaya boğdu.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu bu spiker sosyal medyayı salladı. Akhisarspor maçlarının anlatımını yapan isim, eğlenceli yorumlarıyla insanları gülmekten kendinden geçirdi.

Twitter'da gündem olan o anlar, paylaşım rekoru kırdı.

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