Gülperi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülperi ve Can'ın ağlatan ayrılık sahnesi

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşiçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölümünde gözyaşları sel olacak.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 13. bölümünde Gülperi, büyük bir çabanın sonucunda Can’a ulaşsa da oğlunun duyamadığı gerçeğiyle yıkıldı. Can’a uygulanacak tedavi masraflarını karşılayamayan Gülperi’nin yardımına yine Kadir koştu. Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışan Artemis, Hasan ve Selen’in yakınlaşmasıyla zor zamanlar geçirdi. Şeyma, Gülperi’nin Can’ın kaçırılmasında kusurları olduğunu dile getirerek, çocukların devlet korumasına alınmasını istedi. Şeyma’nın itirazını kabul eden hakim, çocukları Gülperi’den alarak, sevgi evine yerleştirdi. Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalıştı ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndeydi. Ejder’in mezarı başına gelen gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıya geldi ve hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döktü. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz onları bekliyordu. Bedriye ve Hasan’ın velayeti annede kalırken, Can’ın velayetinin dedesi Yakup’a verildi. Peki, çocukları için mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Gülperi oğlu Can için ne yapacaktı?



