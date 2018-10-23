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Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bıçaklanan Gülperi yaşam savaşı veriyor!

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 22:43 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi dizisinin 7. yeni bölüm fragmanında, bıçaklanan Gülperi apar topar hastaneye kaldırılıyor. Can annesi için gözyaşları içinde dua ederken, Ali’ye öfkesi giderek büyüyen Hasan durdurulamıyor. Bedriye hasta yatağında Ali’nin babası tarafından tehdit edilirken, yaşam savaşı veren Gülperi’ye neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı

Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bıçaklanan Gülperi yaşam savaşı veriyor!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Bıçaklanan Gülperi’nin apar topar hastaneye kaldırıldığı, Hasan’ın “Ne olur bizi bırakma!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kadir, bir kez daha Yakup’un karşısına çıkıyor. Can annesi için gözyaşları içinde dua ederken, Ali’ye öfkesi giderek büyüyen Hasan durdurulamıyor. Bedriye hasta yatağında Ali’nin babası tarafından tehdit edilirken, yaşam savaşı veren Gülperi’ye neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 6. bölümünde Gülperi, hapishaneden çıkan Hasan’ın dedesine gitmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Hasan’ın kafasında başka bir plan vardı. Dedesinin evine giden, tüm gerçekleri Yakup ve ailesinin yüzüne çarpan Hasan, “Ben artık sizin torununuz değilim!” diyerek evi terk etti. Şeyma’nın yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başladı. Gülperi’nin yanına gelen Hasan’ın gözyaşları içinde annesiyle konuştuğu anlar izleyenlerin yüreğini burktu. Yakup, Ali’nin Bedriye’ye tecavüz ettiğini öğrenirken Ali, Bedriye’yi kaçırmanın planlarını yapıyordu. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Hasan’ın Ejder’le hesaplaştığı dakikalar heyecanı yükseltti. Ali’nin kaçırmaya çalıştığı Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Ali’nin Bedriye’ye yaptıklarını öğrenince gözü dönen Hasan, soluğu Ali’nin yanında aldı. Hasan’ın Ali’yi öldüresiye dövdüğü sırada gelen Gülperi, Hasan’ı korumak isterken Ali tarafından bıçaklandı. Hasan’ın gözyaşları içinde “Ana!” diyerek feryat ettiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Valla döktürmüşler gene bol avlamak var
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