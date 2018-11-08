Gülperi'de Kadir'den aşk itirafı! 'Yanlış kadınla evlendim' Gülperi 9. yeni bölüm 2. fragman izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 9. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Şeyma’nın Bedriye’ye iftira attığını öğrenen Kadir öfkeden deliye dönüyor. Boşanma kararı alan Kadir’in Şeyma’yı affetmediği tanıtımda Gülperi, karşısında Kadir’i buluyor. Kadir’in “Aşkımın peşinden gitmeliydim. Yanlış kadınla evlenmişim ben” itirafıyla şaşkınlığını gizleyemeyen Gülperi’nin ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 9. bölümünde Gülperi, uğradığı haksızlık karşısında yıkılır ve Kadir'in hayatındaki yeri ile ilgili yeni kararlar almak zorunda kalır. Kadir ise Şeyma ile geri dönüşsüz bir noktaya geldiğini anlar ve bu konuda kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Şeyma'nın planları ise daha da acımasız olmaya başlar. Hasan, başkasına haksızlık yapmaktansa kendi canını tehlikeye atmayı göze alır ve büyük bir riske girer. Bu durum hem Gülperi’yi hem de Kadir’i etkileyecektir. Bedriye ve Can yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışırken, beklenmedik bir ziyaretle sarsılırlar. Hayatını düzene sokmaya çalışan Gülperi ve Kadir'in yolu yine kesişmek zorunda kalır. Gülperi, aldığı bütün kararlara rağmen Kadir’in söyledikleri karşısında kendisini yepyeni bir hikâyenin içerisinde bulacaktır.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

